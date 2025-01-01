На эспланаде в Перми зажглись огни новогодней ёлки Продолжается строительство ледового городка Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Вечером 18 декабря в Перми состоялось торжественное зажжение огней на главной городской ёлке высотой 33 м. В мероприятии приняли участие школьники — победители олимпиад, конкурсов и соревнований, а также дети участников СВО, сообщили в мэрии.

Напомним, тема празднования Нового года в 2026 году — «Легенды Пармы». Она посвящена миру мифов, сказок и легенд уральской тайги.

На центральной ледовой площадке «Легенды Пармы» возводят 10 объектов: пять горок, четыре скульптурные композиции и одну покатушку. В оформлении используют мотивы произведений Павла Бажова, Дмитрия Мамина-Сибиряка и коми-пермяцкого эпоса, а также элементы орнаментов народов Пермского края и стилизованные изображения Пермского звериного стиля.

Для любителей зимних видов спорта на площади установят горку для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах. Высота горки будет 8 м, длина — 80 м. На ней оборудуют три склона: два для сноубордов и горных лыж, один — для тюбингов (он будет состоять из четырёх желобов).

