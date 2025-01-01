В Прикамье простятся с погибшим более года назад бойцом СВО Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Косинского муниципального округа с прискорбием сообщила о гибели в зоне специальной военной операции жителя Прикамья — 42-летнего Рудольфа Пучкова.

С июля 2024 года Рудольф Сергеевич служил по контракту в зоне боевых действий в звании рядового на должности оператора отделения захвата. 7 октября прошлого года он погиб при выполнении боевого задания.

В официальном сообщении администрации говорится: «Рудольф Сергеевич пожертвовал своей жизнью, защищая интересы Родины и мирные города. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как символ отваги, стойкости и самоотверженности».

Прощание с погибшим воином состоится 19 декабря в с. Коса, по адресу ул. Ленина, 2а, с 10:00 до 11:45.

