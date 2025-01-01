В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Владимира Агуновича Прощание состоится 20 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

Во время боевых действий в зоне российской специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Владимир Агунович. Об этом сообщает администрация Сивинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Владимир Агунович родился 2 февраля 1977 года, а погиб 26 января 2025 года. Иных сведения о нем не упоминаются. Обстоятельства его смерти местные власти также не уточнили.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 20 декабря в 11:00, а позже, с 11:30, в Екатерининском доме культуры (с. Екатерининское, ул. Советская, д. 1) начнётся траурный митинг.

В местной администрации выражаем соболезнования семье и близким погибшего.

