Пермский «Молот» проиграл на домашнем льду «Югре» Оба гола от пермяков забил новый игрок

ХК «Молот-Прикамье»

Первый матч заключительной домашней серии 2025 года закончился для «Молота-Прикамье» неудачно.

Ханты-мансийский клуб «Югра» в турнирной таблице ещё до матча был существенно выше пермского клуба: второе место против 15-го. Первый период игры «Молот» — «Югра» в пермском УДС «Молот» 19 декабря был очень тяжёлым и завершился со счётом 0:3 в пользу сибирской команды.

Во втором периоде счёт увеличился у обеих команд, но разрыв сохранился прежним. Ситуация повторилась в третьем периоде: по очку у каждой команды, и результат — 2:5 в пользу «Югры».

Оба гола со стороны пермяков забил Даниил Тесанов, нападающий, недавно командированный в «Молот» из «Локомотива». Это его первая игра за пермский клуб.

