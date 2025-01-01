Известные писатели приедут в Пермь поддержать приют для кошек Планируется презентация сборника рассказов о котах и кошках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Центре городской культуры 10 января в 14:00 состоится презентация сборника рассказов «Счастливый хвост — счастливый я» (16+), вышедшего в конце 2025 года в издательстве «Астрель-СПб».

Сборник — благотворительный проект, средства от продажи книг получит пермский приют «Счастливый хвост».

Представить книгу в Пермь приедут писатели и литературные блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

В сборник вошли 20 рассказов о котах и кошках, написанных современными авторами: Анаит Григорян, Александрой Шалашовой, Настастьей Реньжиной, Сашей Степановой, Яной Миа, Катей Тюхай и другими. Все рассказы были написаны специально для сборника в разных жанрах — от психологической драмы до мистики и фантастики. Автором иллюстраций выступила художница, писательница, автор одного из рассказов Саша Николаенко.

Инициатором и продюсером сборника «Счастливый хвост — счастливый я. Рассказы о котах и кошках» стала писательница Анна Безукладникова (Москва/Кудымкар). В отборе рассказов для сборника приняли участие книжные обозреватели и хозяйка приюта «Счастливый хвост» Ия Эсаулова под руководством литературного редактора Марии Головей.

На презентации сборника авторы представят свои рассказы, прочитают отрывки и ответят на вопросы гостей. Модератором выступит книжный блогер Мария Носкова, автор канала «Маруся читает».

Первая презентация сборника состоялась в начале декабря на выставке Non/fiction в Москве. Сборник вошел в рекомендации и списки, которые в преддверии выставки традиционно составляют СМИ и блогеры.

Приют «Счастливый хвост» был создан в Перми в 2016 году, сегодня в нём одновременно проживает до 100 кошек. За 2025 год благодаря сотрудникам приюта новый дом нашли 230 «хвостов». В ноябре «Счастливый хвост» открыл в центре Перми пространство «Город кошек», где все желающие могут провести время с кошками из приюта и выбрать себе питомца.





