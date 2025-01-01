В Перми 19 декабря 6 тысяч жителей города останутся без воды Массовое отключение водоснабжения планируется в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Единая дежурно-диспетчерская служба Перми сообщает, что с 09:00 19 декабря на сутки — до 09:00 20 декабря планируется отключение водоснабжения в ряде домов Индустриального района:

— по ул. Чердынской — № 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 30б, 32, 34, 36, 38, 38а, 38а (ЦТП ), 40, 42, 44, 44а, 44а (ЦТП);

— по ул. Леонова — № 47, 47а, 49, 49а(ЦТП);

— по ул. Свиязева, 4 — левый ввод на ЦТП.

Отключение требуется для проведения ремонтных работ по ул. Чердынской, 18. Работы будет проводить ООО «Новогор-Прикамье».

По адресам, где не будет водоснабжения, проживает 6077 жителей. Рекомендуется сделать запасы воды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.