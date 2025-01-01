В Прикамье изъято из оборота 46 партий недоброкачественного мяса Роспотребнадзор отчитался о работе за девять месяцев текущего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю отчиталось о контроле качества и безопасности мясной продукции за девять месяцев 2025 года.

За этот период было проверено 789 объектов по производству пищевых продуктов, предприятий общественного питания и торговли, занятых оборотом мясной продукции. Было взято и проанализировано 2099 проб на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды в образцах мяса и мясных изделий не были обнаружены. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 3,1 против 3,4%.

По результатам надзорных мероприятий принимались меры по предотвращению реализации продукции, не соответствующей санитарным требованиям. Так, было изъято из оборота 46 партий недоброкачественной и опасной мясной продукции общим объёмом 6637 кг. Повод — несоответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «О маркировке пищевой продукции».

К лицам и организациям, допустившим нарушения при реализации мяса и мясных продуктов, были приняты меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

