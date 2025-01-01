Скончался выдающийся пермский художник Владислав Дёгтев Мастеру печатной графики было 56 лет Поделиться Твитнуть

Фото: галерея "Марис-арт"

В Перми 16 декабря после продолжительной болезни скончался выдающийся художник Владислав Дёгтев. Об этом сообщила директор галереи «Марис-арт» Татьяна Пермякова.

Владислав Дёгтев был признанным мастером печатной графики, автором сложных многочастных композиций в технике монотипии. В его панорамах оживали фантастические миры Жюля Верна, подводные и космические пейзажи, волшебные города будущего и пейзажи Перми, которые в его глазах тоже были немного фантастическими.

Художник родился 21 января 1969 года в Перми, окончил Екатеринбургское художественное училище им. И. Шадра, был членом Пермского отделения Союза художников России. Активно выставлялся, был автором нескольких персональных выставок. Его работы хранятся в государственных и частных коллекциях в России, в Франции, Германии, Италии, США и других странах, в том числе в фондах Пермской художественной галереи и Пермского краеведческого музея.

Родственники не раскрывают место и время прощания с мастером: церемония пройдёт только для самых близких.

Вадим Зубков

