У уличных продавцов Прикамья изъяли небезопасную «молочку» Продукция будет уничтожена

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело внеплановый рейд у ТЦ «Индиго» в Чусовом Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У торгового центра продавцы торговали животноводческой продукцией, в частности, 3,9 кг творога, 250 г топлёного масла, 0,5 л ряженки, 0,5 л кефира и питьевых сливок 20%, 4,5 л коровьего молока, 0,5 л топлёного молока, 300 г творожной массы, 1,7 кг пчелиного мёда, 0,2 кг мёда в сотах, 0,25 кг пчелиного воска, 0,1 кг пчелиной перги.

На продукции не было информации о дате выработки, сроке годности, условиях хранения, маркировке. Она хранилась не в холодильных витринах и не имела ветеринарных сопроводительных документов. Товары изъяли и изолировали, вскоре их уничтожат.

Всё это говорит о нарушении ветеринарных правил, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, техрегламента таможенного союза о безопасности пищевой продукции и закона о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Продавцы привлечены к административной ответственности, каждый оштрафован на 2 тыс. руб.

