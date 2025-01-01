В пермском аэропорту задержали контрабандистку Суд вынес обвинительный приговор Поделиться Твитнуть

Пермским районным судом вынесено решение по делу о контрабанде наличных денег. Жительница Ижевска, 45 лет, признана виновной по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в сентябре 2025 года женщина, уезжая из России в другую страну, попыталась провезти через таможенный контроль в аэропорту Большое Савино более 3,1 млн руб., спрятав их в ручной клади.

Государственный обвинитель транспортной прокуратуры Перми настоял на наказании в виде ограничения свободы на полгода. Незаконно вывезенные деньги изъяты в пользу государства.

