Жителя Прикамья осудили за нападение на полицейского
Губахинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Следствие и суд установили, что 11 мая 2025 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош у себя дома. Чтобы пресечь его противоправные действия, родственники вызвали полицию. Прибывшие сотрудники застали мужчину в агрессивном состоянии: он активно сопротивлялся законным требованиям и применил физическое насилие к одному из оперативников.
Во время рассмотрения уголовного дела мужчина попытался скрыться, чтобы избежать наказания. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали за пределами Пермского края.
Суд приговорил виновного к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
