Жителя Прикамья осудили за нападение на полицейского Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Губахинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следствие и суд установили, что 11 мая 2025 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош у себя дома. Чтобы пресечь его противоправные действия, родственники вызвали полицию. Прибывшие сотрудники застали мужчину в агрессивном состоянии: он активно сопротивлялся законным требованиям и применил физическое насилие к одному из оперативников.

Во время рассмотрения уголовного дела мужчина попытался скрыться, чтобы избежать наказания. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали за пределами Пермского края.

Суд приговорил виновного к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.