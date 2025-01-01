В Пермском крае судьям вручили ведомственные награды Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

В четверг, 18 декабря, на заседании Совета судей Пермского края прошло вручение ведомственных наград. Судьи были отмечены за добросовестное выполнение обязанностей, личный вклад в развитие судебной системы и инициативу.

Медалью «За безупречную службу» были награждены:

Екатерина Оплетина — заместитель председателя Свердловского районного суда г. Перми,

Владимир Богатырев — судья Соликамского городского суда Пермского края.

Знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» I степени отмечен:

Дмитрий Малмыгин — председатель Пермского гарнизонного военного суда.

Знаки отличия «За усердие» II степени получили:

Валентин Мазунин — заместитель председателя Индустриального районного суда г. Перми,

Ольга Берсенева — судья Свердловского районного суда г. Перми,

Татьяна Шадрина — судья Лысьвенского районного суда Пермского края,

Оксана Андросенко — судья Косинского районного суда Пермского края (в почетной отставке).

