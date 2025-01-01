В Пермском крае судьям вручили ведомственные награды
В четверг, 18 декабря, на заседании Совета судей Пермского края прошло вручение ведомственных наград. Судьи были отмечены за добросовестное выполнение обязанностей, личный вклад в развитие судебной системы и инициативу.
Медалью «За безупречную службу» были награждены:
Екатерина Оплетина — заместитель председателя Свердловского районного суда г. Перми,
Владимир Богатырев — судья Соликамского городского суда Пермского края.
Знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» I степени отмечен:
Дмитрий Малмыгин — председатель Пермского гарнизонного военного суда.
Знаки отличия «За усердие» II степени получили:
Валентин Мазунин — заместитель председателя Индустриального районного суда г. Перми,
Ольга Берсенева — судья Свердловского районного суда г. Перми,
Татьяна Шадрина — судья Лысьвенского районного суда Пермского края,
Оксана Андросенко — судья Косинского районного суда Пермского края (в почетной отставке).
