Пермский автодилер получил полный контроль над активом в Удмуртии Он приобрёл 100% долей ООО «Автосеть Ижевск»

Пермская компания «Авто Ритейл Диамант», входящая в группу компаний «Форвард-Авто», приобрела 100% доли в ижевском ООО «Автосеть Ижевск». Марина Вехотина, ранее являвшаяся единственным учредителем этой компании, вышла из её состава 3 декабря, как указано в базе данных Rusprofile. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

ООО «Автосеть Ижевск», занимающееся розничной торговлей легковыми автомобилями в специализированных магазинах, было основано в 2018 году. В 2024 году выручка компании составила 916 млн руб., а чистая прибыль — 2 млн руб. В 2025 году юридический адрес компании был перенесён в Ижевск, на Воткинское шоссе, 170, где находится автосалон «Форвард-Авто», специализирующийся на продаже автомобилей Lada. О том, что «Форвард-Авто» стал официальным дилером «АвтоВАЗа» в Ижевске, стало известно ещё в 2018 году.

«Форвард-Авто» работает в одиннадцати городах России, включая Пермь, Чайковский, Волгоград, Волжский и Уфу. В Пермском крае компания реализует автомобили Lada, Omoda, Volkswagen, JAC, Chery, Jetour, Livan и Mitsubishi, а также другие марки.

