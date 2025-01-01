В ноябре средний размер автокредита в Пермском крае составил почти 1,4 млн рублей Это на 13% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер автокредитов в Пермском крае в ноябре 2025 года достиг 1,37 млн руб., что на 13,2% больше, чем в ноябре 2024 года, когда он составлял 1,21 млн руб.

Среди 30 регионов РФ, лидирующих по объемам автокредитования, наибольший рост среднего размера автокредитов в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Москва (+23,6%), Оренбургская (+20,9%) и Иркутская (+17,7%) области. В то же время наименьший прирост наблюдался в Рязанской (+4,8%), Ульяновской (+8,9%) областях и Республике Татарстан (+8,9%).

После семи месяцев роста средний размер выданных автокредитов стабилизировался, отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Он напомним, что данный показатель начал снижаться с середины прошлого года из-за введения макропруденциальных ограничений. После пика в феврале 2025 года восстановление шло умеренными темпами. Нынешняя стабилизация среднего чека автокредитов происходит на фоне сокращения их общей выдачи, что указывает на охлаждение спроса и ухудшение качества заявок.

