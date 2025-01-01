В Прикамье 70 мигрантов заключили контракт с Минобороны РФ На воинский учёт поставлено более 1250 бывших иностранцев Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В 2025 году в Пермском крае более 70 мигрантов заключили контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ. Кроме того, свыше 1,2 тыс. бывших иностранцев поставлены на воинский учёт. Об этом пишет пресс-служба Военного следственного отдела по Пермскому гарнизону.

В ведомстве также рассказали, что 18 декабря офицеры краевого военного следственного отдела СК России и сотрудники военной полиции провели мероприятия по постановке иностранцев, получивших гражданство РФ, на воинский учёт. Сотрудники обошли торговые центры, строительные площадки, а также проверили водителей транспортных средств.

В результате проверок найдено четыре нелегальных мигранта. Сотрудники рассказали им про ускоренный вариант получения гражданства военнослужащим, поэтому иностранцы решили заключить контракты для участия в СВО.

