Заслуженный спасатель России Александр Вертипрахов скончался в Пермском крае

фото предоставлено ПСС КМО

В Пермском крае ушёл из жизни заслуженный спасатель России Александр Вертипрахов. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (ПСС КМО) на своей странице ВКонтакте.

18 декабря вечером стало известно о его смерти. Александру Вертипрахову было 72 года. За свою долгую и успешную карьеру он достиг значительных высот, получив звания заслуженного спасателя России и спасателя международного класса.

ПСС КМО выразила свою глубокую благодарность за его самоотверженность и высокий профессионализм. «Александр Васильевич был примером мужества и преданности своему делу. Его бескорыстие и человечность навсегда останутся в памяти всех, кто его знал», — отмечено в заявлении службы.

Спасатели из Кунгурского округа выразили свои искренние соболезнования семье и близким Александра Вертипрахова. Церемония прощания запланирована на 19 декабря в Кунгуре по ул. Красногвардейцев, 81. Похороны заслуженного спасателя пройдут на новом кладбище.

