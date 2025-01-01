В «Яндекс Картах» появились места с зимними активностями Перми Их можно найти в разделе «Зима» или в поисковой строке Поделиться Твитнуть

Перед новогодними праздниками сервис «Яндекс Карты» разместил на карте Перми места с зимними активностями — катками, ёлочными базарами, ярмарками и другими развлечениями.

Как сообщает пресс-служба сервиса, новогодние места размещены в персональных рекомендациях, в разделе «Зима» или в поисковой строке «Яндекс Карт», например, при вводе слова «каток».

В этом году в сервисе также появились около 3 тыс. новогодних ёлок как в крупных городах страны, так и в небольших населённых пунктах. Главные ёлки (обычно на центральных улицах) отображаются в виде 3D-моделей, украшены шарами, звёздами и гирляндами, которые подсвечиваются ночью.

Всего в краевой столице отмечено 25 ёлок, появилась информация и о 42 ёлочных базарах.

Пермь также заняла пятое место по количеству ёлок на 10 тыс. жителей. Лидирующие позиции — у Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. По числу катков краевая столица расположилась на девятом месте из 16 возможных.

