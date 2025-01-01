Из-за новогодней гирлянды в Пермском крае сгорела баня Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кизеле Пермского края на ул. Заезд Труда произошло возгорание бани из-за неисправности электрической гирлянды, установленной снаружи. Пожар был оперативно обнаружен соседями.

Спасатели ликвидировали огонь на площади 12 кв м, на ликвидации ЧП были задействованы 10 пожарных и две единицы техники.

МЧС России в канун Нового года напоминает, что необходимо приобретать гирлянды, имеющие соответствующие сертификаты; проверять состояние проводов перед использованием.

«Обязательно выключайте гирлянды перед тем, как покинуть дом или лечь спать», — говорится вобращении спасателей.

