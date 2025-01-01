В пермском отделении партии «Новые люди» сменился секретарь Место Дениса Шитова занял Егор Лаптев Поделиться Твитнуть

Фото: страница Егора Лаптева в соцсетях

Преподаватель Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Егор Лаптев занял пост секретаря регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае. Он родился из Перми и ранее работал в различных региональных отделениях партии, а в Пермский край вернулся в октябре 2025 года.

Предыдущий секретарь Денис Шитов занимал этот пост с 2022 года.

Как рассказал депутат Пермской городской думы от «Новых людей» Алексей Овчинников, решение принято по согласованию с руководством партии в Москве и Денисом Шитовым, и оно связано с этапом подготовки регионального отделения к задачам 2026 года и перераспределением функционала внутри команды.

«Денис Шитов продолжает свою работу депутатом. Назначение нового секретаря — это управленческое усиление регионального отделения под организационные задачи, которые возрастают в преддверии крупного избирательного цикла», — сообщил «Новому компаньону» Овчинников.

По его словам, сейчас партия входит в активную фазу подготовки к выборам 2026 года, а Егор Лаптев уже работает с внутриполитическим блоком.

«Ведутся переговоры по кандидатам на все уровни выборов, идёт активный поиск и отбор людей, которые разделяют программу партии и готовы к реальной работе. «Новые люди» сейчас не в режиме ожидания, а в режиме сборки команды и усиления структуры. Это и есть главное изменение», — прокомментировал кадровые перестановки депутат гордумы в беседе с «Новым компаньоном».

Кроме того, сегодня были избраны новые члены совета реготделения партии. В него вошли Егор Лаптев — секретарь РО, Алексей Овчинников — депутат Пермской городской думы, Николай Богданов — депутат думы Чайковского городского округа.

