Восемь незаконно срубленных деревьев стоили жителю Прикамья 300 тысяч рублей Ещё 20 тысяч он заплатил судебным приставам

Фото: Пркоуратура Пермского края

Житель Прикамья, 32-летний мужчина из Оханского округа, был признан виновным в незаконной рубке леса, которая причинила значительный ущерб. Без специального разрешения на заготовку древесины он приехал на тракторе в лесной массив и срубил три ели, две пихты и одну березу. Незаконно добытую древесину он распилил на бревна, которые использовал для топки печи зимой.

В ходе следствия мужчина пытался оправдать свои действия, утверждая, что пилил пораженные короедом деревья, чтобы предотвратить распространение заражения на здоровые насаждения. Однако его слова не подтвердились. Эксперты оценили ущерб, причиненный лесному фонду России, в 290 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» и назначил ему условное лишение свободы. Кроме того, суд обязал его возместить причиненный ущерб.

Исполнительный документ о взыскании ущерба поступил в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что уклонение от выполнения судебного решения повлечет штрафные санкции и принудительные меры. Однако в установленный срок финансовые обязательства исполнены не были.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 20 тыс. руб. Должнику также ограничили право выезда за пределы РФ и запретили совершать регистрационные действия с его квартирой. Сотрудник ведомства установил три официальных места работы нарушителя, по которым были направлены постановления об обращении взыскания на заработную плату. В результате сумма ущерба была удержана с доходов нарушителя. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

