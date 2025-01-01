В Перми мотоциклист отсудил у водителя иномарки более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Более 1 млн руб. в качестве компенсации было взыскано судебными приставами в пользу мотоциклиста, ставшего жертвой ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл ещё летом этого года. 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», поворачивая, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», который двигавшимся в том же направлении. От удара мотоциклист потерял управление и перелетел через автомобиль. Полученные травмы были классифицированы как вред здоровью средней степени тяжести, потребовавший продолжительного лечения. После выздоровления потерпевший подал в суд иск к виновнику аварии с требованием возмещения морального и материального ущерба.

В ходе судебного разбирательства было учтено экспертное заключение, согласно которому стоимость ремонта мотоцикла превысила 590 тыс. руб. Суд также обязал ответчика компенсировать истцу потерянный из-за больничного доход, затраты на медикаменты, медизделия и уход, необходимый после аварии. Моральный ущерб был оценен в 400 тыс. руб.

После этого исполнительный лист о взыскании задолженности на сумму более 1 млн 180 тыс. руб. поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми.

Должника предупредили о начале исполнительного производства и предупредили о штрафе. Так как в установленный срок обязательства не были исполнены, с должника был взыскали исполнительский сбор более 80 тыс. руб. Также ему временно ограничили выезд за границу, запретили совершать регистрационные действия с его автомобилем и арестовали банковские счета.

В результате компенсация в полном объёме была выплачена пострадавшему.

