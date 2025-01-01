Эндаумент-фонд Пермского университета сменил управляющую компанию Размер фонда на сегодняшний день составляет 23 млн рублей Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Управляющая компания Эндаумент-фонда Пермского государственного национального исследовательского университета сменилась. Теперь управлять им будет компания «Регион Эссет Менеджмент». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Размер фонда на сегодняшний день составляет 23 млн руб. Ежегодно доходы от управления направляются на реализацию проектов университета, включая поддержку академической мобильности молодых учёных, развитие Музея истории и Ботанического сада, а также материальную помощь факультетам. В 2026 году часть средств будет использована для мероприятий, посвящённых 110-летию университета, который стал первым в Уральском регионе.

Эндаумент-фонд ПГНИУ является крупнейшим в своём регионе. Более 1400 человек и организаций внесли свой вклад в его создание. За десять лет своего существования фонд передал университету 7,4 млн руб., полученных от управления.

