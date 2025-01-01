СК организовал проверку по факту гибели в Перми 12-летней школьницы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Кировском районе Перми утром 18 декабря было обнаружено тело 12-летней девочки, которая, предположительно, выпала из окна многоэтажки. Информация об инциденте появилась в соцсетях.

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, следователи СК по региону организовали проверку. Выясняются все обстоятельства гибели несовершеннолетней.

Уточняется, что трагедия случилась в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Черниговской, 9. Другие подробности пока не сообщаются.

