Пермский Дед Мороз провёл необычный мастер-класс по умным технологиям

Фото предоставлено Пермским филиалом компании «Ростелеком»

Забудьте про сани, оленей и бумажные письма. Главный зимний волшебник Прикамья давно «обновился» и теперь творит чудеса с помощью цифровых сказочных сервисов. Он поздравляет жителей края через умные домофоны, а своей избушкой управляет с помощью волшебного Ключа. Даже за Снегурочкой и помощниками, собирающими подарки, приглядывает через чудо-камеры.

Вместо традиционного поздравления у ёлки главный зимний волшебник Прикамья накануне Нового года устроил для одной из пермских семей технологический ликбез. Героями необычного урока стали Тамара Южанина и её шестилетняя дочка Виктория.

Первым делом волшебник взялся за смартфон Тамары. Дед Мороз продемонстрировал, как в мобильном приложении «Ростелеком Ключ» принять видеовызов и одним касанием открыть подъездную дверь.

«Даже такой старый сказочник, как я, легко научился пользоваться волшебным ключом!» — сказал Дед Мороз с улыбкой.

Юной Виктории Дед Мороз показал другую полезную функцию сервиса — безопасность. Девочка переживает за свой снегокат, который оставляет в подъезде. Зимний волшебник объяснил, что теперь она может быть спокойна, так как видеонаблюдение от «Ростелекома» круглосуточно следит за порядком, а запись, хранящаяся в облаке, позволяет при необходимости всё проверить.

Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком»:

— Новый год — отличный повод начать пользоваться современными сервисами, которые не только дарят комфорт и безопасность, но и создают ощущение волшебства. «Ростелеком Ключ» — это не просто набор цифровых инструментов, а новое качество жизни. Наша цель — чтобы интеллектуальные сервисы стали для каждого такой же привычной и естественной частью дома, как электричество и вода.

