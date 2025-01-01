Прокуратура выслушает жалобы пермяков на сбои в работе Интернета Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В пятницу, 19 декабря, с 10:00 до 11:00 прокуратура Пермского края проведёт «горячую линию» по вопросам качества и бесперебойного доступа к интернету и мобильной связи.

На вопросы ответит старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Екатерина Уютнова. Например, в надзорном органе расскажут, как поступать, если в населённом пункте отсутствует доступ к Интернету или мобильной связи, и оператор связи не реагирует на обращения в службу поддержки. Также в прокуратуре пояснят, как действовать при необоснованном отказе в заключении договора на предоставление услуг связи.

Звонить можно по тел. 233-56-53.

