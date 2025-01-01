Двое земляков из Прикамья погибли в зоне СВО Их похоронят 19 декабря Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В пятницу, 19 декабря, в Очёрском округе пройдут траурные церемонии прощания с младшим лейтенантом Сергеем Казымовым и ефрейтором Дмитрием Усковым. Оба бойца погибли при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета и выразили глубокие соболезнования семьям и близким военнослужащих.

Сергей Казымов родился в п. Павловский Прикамья. После службы в армии работал на пермском заводе «Мотовилихинские заводы» и на Павловском машиностроительном предприятии. У него остались жена и трое детей (две дочери и сын). В 2023 году Сергей поступил на военную службу, отправившись в зону боевых действий. По информации местных властей, погиб 10 октября 2024 года. Прощание с ним начнётся в 14:00 с отпевания в Павловской церкви, а затем состоится гражданская панихида в местном Доме культуры.

Дмитрий Усков появился на свет в с. Большая Соснова, но позже его семья переехала в д. Семёново Очёрского района. Окончив школу, он служил два года в войсках противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. После службы работал на Очёрском машиностроительном заводе, а также вахтовым методом. В 2023 году Дмитрий отправился на фронт. После ранения прошёл лечение и вернулся к выполнению боевых задач. 15 июля 2025 года он погиб. Церемония прощания начнётся в 11:30 с отпевания в Михайло-Архангельской церкви Очёре, после чего панихида будет проведена во дворе храма.

