За сутки в Пермском крае ликвидировано 11 пожаров Есть травмированные

МЧС России по Пермскому краю

За 17 декабря на территории Пермского края было ликвидировано 11 возгораний, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По два пожара произошли в Перми и Соликамском муниципальном округе, по одному — в Березниковском, Нытвенском, Ильинском, Чернушинском, Бардымском, Лысьвенском и Добрянском муниципальных округах.

Жертв среди населения нет, однако есть травмированные.

Для предотвращения новых пожаров сотрудники МЧС 17 декабря провели 1 756 обходов жилых районов и проинструктировали по мерам пожарной безопасности более 2,5 тыс. жителей.

