За сутки в Пермском крае ликвидировано 11 пожаров
Есть травмированные
За 17 декабря на территории Пермского края было ликвидировано 11 возгораний, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По два пожара произошли в Перми и Соликамском муниципальном округе, по одному — в Березниковском, Нытвенском, Ильинском, Чернушинском, Бардымском, Лысьвенском и Добрянском муниципальных округах.
Жертв среди населения нет, однако есть травмированные.
Для предотвращения новых пожаров сотрудники МЧС 17 декабря провели 1 756 обходов жилых районов и проинструктировали по мерам пожарной безопасности более 2,5 тыс. жителей.
