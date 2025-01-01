Многодетным семьям и участникам СВО из Перми предоставили 424 земельных участка Все они предназначены для индивидуального жилищного строительства Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По информации городского департамента земельных отношений, в 2025 году многодетные семьи Перми получили 357 участков общей площадью 214 388 кв. м. Эти земли находятся в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах города, а также в п. Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения. Участникам специальной военной операции досталось 67 участков в Орджоникидзевском районе.

Все предоставленные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и оборудованы для подключения к электрическим и газовым сетям.

В этом году на территориях, где были выделены земельные участки, проведена работа по созданию улично-дорожной сети. В Орджоникидзевском районе, например, протяжённость новых дорог составила более 6,5 км. В Пермском районе также были выполнены дорожные работы: в п. Красный Восход обустроено около 6,3 км дорог, в с. Гамово — 2,3 км, а в д. Шуваята — примерно 1,7 км.

Для сокращения очереди на получение земельных участков с 2019 года многодетным семьям предоставляется альтернатива в виде денежной выплаты в размере 250 тыс. руб. На текущий момент в 2025 году выплаты получили 596 семей на общую сумму 148,2 млн руб.

С момента вступления в силу закона о предоставлении земли многодетным семьям в 2012 году было выделено 2705 участков общей площадью 3 302 406 кв. м. Участникам специальной военной операции с 2024 года было предоставлено 83 участка на общей площади 49 900 кв. м. В следующем году планируется продолжить эту работу, включая выделение земли в п. Красный Восход, Орджоникидзевском районе Перми и других территориях, отметили в департаменте земельных отношений.

