Пермяк, отказавшийся сдаться в плен, погиб в зоне СВО

фото предоставлено администрацией Осинского округа

Администрация Осинского округа сообщила о посмертном награждении участника специальной военной операции из Пермского края Вадима Бусыгина. Он отказался сдаться в плен и геройски погиб. Об этом пишет «Рифей».

Вадим Бусыгин родился в 2002 году. В начале 2024-го заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО.

В конце февраля его подразделение подверглось массированному обстрелу. Согласно информации от властей, военнослужащий отказался от капитуляции и погиб 9 марта 2024 года.

За проявленное мужество и самоотверженность Вадим Бусыгин был посмертно награждён Орденом мужества. Награда была вручена его родителям.

