Пермское УФАС призвало не повышать цены на социально значимые продукты из-за роста НДС С 2026 года налог на добавленную стоимость увеличится до 22%

Константин Долгановский

Пермское УФАС опубликовало предупреждение компаниям Прикамья по поводу повышения цен в связи с изменением налога на добавленную стоимость. В ведомстве отмечают, что изменение НДС это не основание для повышения цен на социально значимые продукты питания.

Отметим, закон о повышении НДС с 20% до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года.

В антимонопольном ведомстве напомнили продавцам продовольственных товаров о том, что это не касается продуктов питания, реализуемых по льготной ставке, поскольку она для таких товаров по-прежнему составит 10%.

Письмо с предупреждением сотрудники ФАС отправили в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети.

