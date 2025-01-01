Бензин в Пермском крае подешевел в среднем на 5 копеек Дизель подорожал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 15 декабря в Прикамье средняя цена бензина снизилась до 63,77 руб., что на 5 коп. меньше, чем неделей ранее (63,82 руб.). Такие данные приводит Росстат.

Бензин марки АИ-92 стал дешевле на 6 коп. за литр и стоит 60,72 руб. Цена на АИ-95 уменьшилась на 4 коп. и составила 65,83 руб.

При этом бензин марки АИ-98 подорожал на 20 коп. — литр этого топлива теперь стоит 89,82 руб.

Самый значительный рост цен за неделю был зафиксирован на дизельное топливо. Его стоимость увеличилась на 21 коп. и составила 75,88 руб.

В целом по РФ за неделю с 9 по 15 декабря снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 35 регионах, более всего в Республике Тыва (-2,3%) и Красноярском крае (-1,1%). Повышение цен произошло в 12 субъектах Российской Федерации, более всего в Магаданской области (+3%).

