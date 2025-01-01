В Перми задержаны рейсы в Египет и Вьетнам Причина — позднее прибытие самолётов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 18 декабря анонсированы изменения в расписании международных рейсов.

Так, вылет самолёта авиакомпании «Россия» в Шарм-эш-Шейх (Египет), который должен был состояться в 16:25, перенесён на 20:30. Также сдвинулось время отправления в Камрань (Вьетнам) — с 20:45 до 23:40. Рейс обслуживает авиаперевозчик Azur Air. Изменения отражены на онлайн-табло аэропорта.

Прилёт рейса из Шарм-эш-Шейха ожидается в 19:30, с опозданием от расписания на 6 часов 10 минут. Самолёт из Камрани прибудет в Пермь в 21:30 вместо 18:05.





