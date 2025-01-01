Елена Бардукова В Прикамье установлен предельный размер платы за техосмотр транспорта Для легкового автомобиля она составит 1203 рубля Поделиться Твитнуть

На сайте правительства Пермского края опубликовано постановление, регламентирующее предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории региона. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Так, стоимость проверки легкового автомобиля массой до 3,5 тыс. т (категория М1) составит 1203 руб. при продолжительности технического диагностирования в 30 минут.

Для мототранспортных средств (L) техосмотр обойдётся в 423 руб. (10 минут). Владельцам грузовых автомобилей массой до 3,5 тыс. т (N1) придётся заплатить за техосмотр 1315 руб.(32 минуты), свыше 3,5 тыс. т, но менее 12 т (N2) — 2397 руб. (63 минуты). Для грузовых автомобилей, имеющих допустимую максимальную массу более 12 т (N3), установлен тариф в 2589 руб. (68 минут).

Техосмотр автобусов массой до 5 т (М2) обойдётся в 2072 руб. (59 минут), свыше этого веса (М3) — в 2527 руб. (72 минуты).

