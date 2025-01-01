В Перми продажи ёлочных украшений из СССР увеличились на 76% Средняя цена — 2000 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Авито Товары», в тренде в Перми на данный момент являются ёлочные игрушки времён Советского Союза, умные гирлянды и оформление залов.

Так, за последний месяц рост продаж ёлочных украшений составил 76% при средней цене в 2 тыс. руб. При этом ещё больший рост — в 2,5 раза — показали игрушки ручной работы при средней стоимости 2,5 тыс. руб. Такое же увеличение продаж показывают продажи гирлянд .

Искусственные ёлки стали покупать чаще в три раза. В среднем главный атрибут Нового года стоит 4,5 тыс. руб. Продажи еловых венков выросли втрое (средняя цена — 700 руб.). Не менее активно, по данным сервиса, покупают ёлочные шары — в 3,5 раза чаще (600 руб.).

Также за последний месяц вырос спрос на праздничное оформление помещений — на 12%. Декор заказывают как для украшения банкетных залов и офисов под корпоративы, так и домой. Заметнее всего вырос спрос на услуги по оформлению залов — на 35%.

Среди актуальных трендов — композиции из еловых веток, шишек и красных цветов. При этом объём предложения также вырос — тоже на 12%. Самый заметный прирост зафиксирован в услугах по декорированию залов (+12%).

