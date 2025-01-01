Елена Бардукова Огни на центральной ёлке Перми зажгут 18 декабря в 18:00 Будут работать интерактивные площадки Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке Перми на городской эспланаде начнётся в 18:00 в четверг, 18 декабря. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте культуры администрации Перми.

В ведомстве отметили, что в целях безопасности вход на территорию непосредственно рядом с елью, где строится ледовый городок, будет закрыт. Для мероприятия, в котором смогут принять участие жители, будет огорожена часть площадки со стороны ул. Петропавловской.

В городском департаменте культуры рассказали также, что в этот вечер участников мероприятия ждут выступление ди-джея и интерактивные площадки. После зажжения огней все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Напомним, прежде церемония зажигания огней на главной новогодней ёлке Перми планировалась 14 декабря. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили, что строительство центрального ледового городка в этом сезоне оказалось технически сложным, и в целях безопасности было решено перенести церемонию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.