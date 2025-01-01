В Перми готовят реконструкцию основной станции канализации Это является необходимым условием модернизации всей системы водоотведения города Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «НОВОГОР-Прикамье»

На текущей неделе состоялась рабочая встреча руководителей компании «НОВОГОР-Прикамье» и краевого правительства. Главной темой обсуждения стала реконструкция ключевой насосной станции городской системы водоотведения — РНС-3, расположенной по ул. Подлесной, 57.

Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский и министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона Наталья Киселёва лично выехали на объект, чтобы подробно ознакомиться с его состоянием и рассмотреть варианты реконструкции.

Отметим, строительство станции началось ещё в середине 1980-х годов. Но она была введена в эксплуатацию лишь в 2004-м, после серьёзных доработок. Это подземное сооружение высотой около восьми этажей. Через него ежедневно проходит 120-150 тыс. куб. м сточных вод — около половины всего объёма городских стоков.

Оборудование станции размещено на глубине 23 и 17 м под землей. Оно находится в предаварийном состоянии, поскольку работает в условиях агрессивной среды городских стоков, практически без резервов. Насосные агрегаты требуют срочной замены, а сам объект нуждается в масштабной модернизации. Собственник станции — муниципальное предприятие «Пермводоканал» — запланировал замену части насосных агрегатов в 2026 году.

По словам главного управляющего директора компании «НОВОГОР-Прикамье» Сергея Касаткина, реконструкция насосной станции является необходимым условием модернизации всей системы водоотведения Перми. Остановка перекачки сточных вод невозможна, поэтому специалисты ресурсоснабжающей организации подготовили техническое решение, позволяющее проводить реконструкцию поэтапно, после чего можно будет приступить к реконструкции, проект которой сейчас разрабатывается.

Сергей Касаткин отметил также, что модернизация столь сложного объекта возможна лишь при условии бюджетного софинансирования, учитывая высокую стоимость необходимых работ и оборудования.

Реклама. ООО "НОВОГОР -Прикамье". erid: 5C7FMwReQKpJ3U959jZHrHpLR83sugJP7nvpyLwknzUZ2b8VfVe3VSwUk8qGczVu

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.