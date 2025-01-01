Из Пермского края в Киргизию отправлено 576 тонн пшеничных отрубей Поделиться Твитнуть

С 1 января по 17 декабря 2025 года из Пермского края в Киргизию было отправлено 576 тонн пшеничных отрубей. В 2024 году подобных поставок не осуществлялось. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

15 декабря 2025 года специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль на территории Пермского края. Проверке подверглись 128 тонн пшеничных отрубей, которые предназначались для отправки в Киргизию.

Лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР» подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов в продукции. По результатам экспертизы установлено, что отруби соответствуют фитосанитарным требованиям. На партию был оформлен фитосанитарный сертификат.

