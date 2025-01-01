С 2026 года регистрация недвижимости для НКО Прикамья станет полностью электронной Поделиться Твитнуть

Управление Росреестра по Пермскому краю сообщает о значительном изменении в процедуре подачи документов для некоммерческих организаций (НКО).

С 1 января 2026 года товарищества собственников жилья (ТСЖ), гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, а также крестьянские (фермерские) хозяйства (действующие как юридические лица) будут обязаны подавать заявления на регистрацию прав на недвижимость исключительно в электронном формате. Бумажные документы будут возвращаться без рассмотрения.

Подать заявки можно будет через бесплатный сервис — Личный кабинет на сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) или с использованием платных онлайн-сервисов, таких как «Домклик», «Метр квадратный», «Циан.Сделка», «ТехноКад» и «Контур Недвижимость».

Для подачи документов через Личный кабинет на сайте Росреестра потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которую можно получить в любом аккредитованном удостоверяющем центре; машиночитаемая доверенность (МЧД), заверенная нотариусом, если заявление подаётся от имени представителя организации.

После подачи заявления система автоматически сформирует уникальный идентификатор начисления (УИН) и платёжное поручение. Оплатить государственную пошлину необходимо будет после их поступления в раздел «Мои уведомления» в Личном кабинете.

Готовая выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет доступна для скачивания по ссылке в Личном кабинете и на электронную почту заявителя или правообладателя в течение 30 дней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.