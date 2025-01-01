Более 60% компаний Перми проведут новогодние корпоративы в 2025 году Наибольшей популярностью пользуется ресторанный формат Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В 2025 году 63% предприятий Перми планируют провести новогодние корпоративные мероприятия. Самым востребованным местом для праздника стал ресторан: такой выбор сделали 43% работодателей. 16% компаний предпочли отметить Новый год в офисе, а 4% запланировали выезд за город. Дистанционные корпоративы, судя по всему, полностью вышли из моды. Об этом сообщает пишет «Пятница» со ссылкой на портал SuperJob.

Эксперты в области HR и event-менеджмента сходятся во мнении: проведение качественного корпоративного мероприятия становится всё более затратным. Почти половина специалистов по управлению персоналом (48%) считают, что на организацию праздника для одного сотрудника необходимо выделять от 5000 до 10 000 руб. В то же время event-менеджеры указывают на более высокие расходы: 45% из них утверждают, что для проведения достойного мероприятия требуется бюджет свыше 10 000 рублей на человека.

