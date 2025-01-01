Губернатор Прикамья прокомментировал повышение НДС в 2026 году Возможны дополнительные «неденежные» меры поддержки для бизнеса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На встрече с редакторами СМИ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отвечая на вопрос «Нового компаньона», высказался о последствиях повышения НДС в 2026 году для экономики региона.

«У нас есть определённый запас прочности, который мы тщательно просчитываем. Мы понимаем, как будем справляться с вызовами 2026 года. Также надеемся на снижение ключевой процентной ставки», — сообщил глава региона.

Дмитрий Махонин отметил, что есть возможность смягчить последствия повышения НДС: необходимо научить бизнес работать с этим видом налога. Уже проводятся муниципальные семинары для предпринимателей, Дом предпринимателя «усиливают» специалистами, идёт плотная работа с налоговой службой.





