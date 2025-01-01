«Азот» поздравил детей сотрудников с Новым годом Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Около 1,6 тыс. детей сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники получили новогодние подарки. В каждом наборе — поздравительная открытка, сладости от ведущих производителей кондитерских изделий, брендированный мешок, а также сюрпризы с учётом возраста ребёнка.

Малыши в возрасте до 3 лет получили в подарок развивающие кубики, бизиборды и магнитные конструкторы, дети 4-6 лет — наборы для творчества и игры на запоминание, а учащиеся начальной школы — аппараты для выжигания по дереву, комплекты ёлочных 3D-игрушек и мини-теплицы. Дети 11-14 лет получили термосы, поясные сумки и брендированные шапки.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Поддержка семей наших сотрудников и забота о детях — важная часть социальной политики Компании. Новогодние подарки должны быть не только приятными, но и полезными, чтобы каждый ребёнок, независимо от возраста, получил что-то интересное и запоминающееся. Надеемся, что эти подарки создадут праздничное настроение и принесут радость в семьи наших работников.

