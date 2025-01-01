В Прикамье завершён ремонт моста через реку Вильву, ведущего к горнолыжному курорту Капитальный ремонт сооружения по нацпроекту провели за два дорожных сезона Поделиться Твитнуть

Фото: министерство транспорта Пермского края

В текущем дорожном сезоне в Прикамье завершился начатый в 2024 году капитальный ремонт моста через реку Вильву. Работы велись по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний капитальный ремонт моста, расположенного на региональной автодороге Кунгур — Соликамск, между городами Чусовым и Гремячинском, проводился почти 30 лет назад. Само сооружение было построено в 1964 году. При этом объект важен и для жителей Чусового, Гремячинска, Усьвы, Губахи, КУБа, и для Пермского края в целом.

В министерстве транспорта Прикамья поясняют, что сооружение испытывает серьёзную транспортную нагрузку: ежедневно по нему проезжает большое количество легкового и тяжеловесного транспорта — машины с промышленных предприятий, также по нему проходят маршруты к популярным туристическим локациям и всесезонному курорту «Губаха», расположенному на северном склоне горы Крестовой. Только за прошлую зиму в «Губахе» побывало порядка 200 тыс. человек из разных регионов России.

В прошлом году подрядная организация провела работы по капитальному ремонту на правой стороне моста. Здесь заменили старые пролёты на новые, заменили балки пролётных сооружений, нарастили опоры по ширине и уложили новое покрытие. В этом дорожном сезоне аналогичные работы были проведены на второй половине объекта. Также строители обустроили подходы к мосту и вымостили конусы сооружения монолитным бетоном.

