На Парковом в Перми за 2,6 млн рублей продают СПА-студию VАNIL расположена около ТЦ «Парк Авеню»

В Перми на пр. Паркoвом, 25а продаётся СПА-студия VАNIL. Стоимость продажи составляет 2,6 млн руб. Соответствующее объявление размещено на «Авито».

Бизнес продаётся «под ключ» — с pаcxодными материалами, клиентской бaзой (более 6,5 человек), аккаунтами в социальных сетях. К новому владельцу перейдёт и команда специалистов — мастера, администраторы, уборщица, SММ.

Площадь помещения — 120 кв. м. В нём расположено несколько зон: парная, солярий, душ, рецепция, зона отдыха, два санузла, подсобное и техническое помещение, две входные группы.

Арендная плата в месяц — 105 тыс. руб., коммунальные платежи — 18 тыс. руб. Окупаемость составит восемь месяцев. Причина продажи — переход владельца в другой проект.

