«Т Плюс» завершила программу восстановления территорий после ремонтных работ в Чайковском

Константин Долгановский

Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выполнили масштабные работы по благоустройству городской среды после завершения плановых ремонтов тепловых коммуникаций. В 2025 году в Чайковском городском округе и посёлке Марковском энергетики восстановили и модернизировали более 530 кв. м дорожного полотна и пешеходных зон.

«Приведение городских пространств в порядок после инженерных работ — одно из ключевых направлений нашей работы. Мы не только обеспечиваем надёжное теплоснабжение, но и вносим вклад в развитие городской инфраструктуры, делая её комфортнее и безопаснее. Наш подход предполагает, что состояние улиц после наших работ должно соответствовать высоким стандартам», — подчеркнул технический директор — главный инженер Чайковских тепловых сетей Руслан Акентьев.

Энергетики «Т Плюс» в Чайковском уложили более 120 т асфальтобетона, использовали 107 т щебня и 520 т песчано-гравийной смеси для формирования долговечного основания. Качественное дорожное покрытие обеспечивает дополнительную защиту подземных трубопроводов.

Отдельное внимание было уделено озеленению чайковских улиц: для восстановления газонного покрытия в местах проведённых работ отсыпано 1,2 тыс. кв. м плодородного грунта, на котором засеяна трава. Там, где это было предусмотрено проектом, были воссозданы цветочные клумбы.

Важным элементом безопасности стало обустройство пешеходных и проезжих зон. Для этого специалисты «Т Плюс» установили 96 бордюрных камней, в том числе 46 — для чёткого обозначения тротуаров. Это решение повышает уровень безопасности уличной среды и продлевает срок службы дорожных покрытий.

