Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильём в Перми вырос до 31% За год он увеличился на 1 п.п.

Константин Долгановский

Аналитики «Циана» проанализировали разрыв цен между новостройками и вторичным жильём в крупных городах страны. В среднем первичная недвижимость по России на 27% превышают стоимость «вторички». Полгода назад разница равнялась 23%, год назад ценовой разрыв был ещё меньше — 20%. Об этом сообщает пресс-служба «Циан».

Так, в Перми средняя цена «квадрата» на первичном рынке составляет 162 тыс. руб., а на вторичном — 123,7 тыс. руб. Новостройки оказались дороже «вторички» на 31%, за год разрыв увеличился на 1 п.п.

В «Циан» отмечают, что первичная недвижимость сейчас растёт в цене стремительнее, чем вторичное жильё. Так, стоимость одного квадратного метра в новостройках в среднем увеличилась на 14% за год, на вторичном рынке — на 8%.

Динамика роста новостроек замечена в 30 городах из 40, где разница в цене между сегментами жилья повысилась. В частности, в Севастополе, Набережных Челнах и Барнауле разрыв за год стал больше сразу на 33 п.п. (в среднем по городам — на 7 п.п., с 20 до 27%).

Разница между новостройками и вторичным жильём достигла максимума в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах и Тольятти. В этих городах «первичка» дороже на 50-61%.

«Опережающие темпы роста цен в новостройках привели к тому, что к концу 2025 года не осталось городов, где цены на «вторичке» выше «первички». В 2026 году разрыв между сегментами продолжит увеличиваться сопоставимыми темпами», — подчеркнула Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

