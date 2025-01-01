По требованию прокуратуры в Прикамье отремонтировали 18 муниципальных квартир Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске городская прокуратура Пермского края провела проверку условий проживания граждан в муниципальном жилье по договорам социального найма, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В результате проверки было выявлено, что некоторые жилые помещения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. По итогам надзорных мероприятий главе Соликамского муниципального округа было направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

После вмешательства прокуратуры администрация Соликамского муниципального округа провела ремонт в 18 жилых помещениях. Права граждан были восстановлены.

