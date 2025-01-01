Работодатель в Прикамье не хотел платить родным погибшего на производстве Сделать это его заставил суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Пермского края проверила обращение гражданина, который пожаловался на нарушение своих прав в связи с гибелью родственника на производстве. Предприятие отказалось выплачивать компенсацию.

Как показала проверка, работодатель отказал в выплате компенсации неправомерно. В связи с этим надзорный орган направил в суд иск для защиты интересов заявителя.

Соликамский городской суд Пермского края удовлетворил иск прокурора и обязал работодателя выплатить заявителю компенсацию в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.