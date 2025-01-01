Власти Прикамья предложили бизнесу льготы за восстановление исторических зданий

Инвесторам обещают спецусловия по финансированию реставрации

реставрация Христорождественского собора в посёлке Юг

фото администрации Пермского МО

Власти Пермского края предложили инвесторам брать на льготных условиях исторические здания для их восстановления и использования. Цель инициативы — вернуть объекты к жизни в новом формате, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

В частности, в историческом здании можно будет разместить бутик-отель или уютную гостиницу; эксклюзивный ресторан или атмосферное кафе; продуктивный коворкинг или стильный офис; арт-галерею или креативный магазин; культурный центр.

Предпринимателям предоставят льготное кредитование, то есть специальные условия финансирования реставрации, и комплексную поддержку: сопровождение проекта от идеи до реализации.

Объекты находятся не только в Перми, но и в разных городах Пермского края: в Березниках, Кудымкаре, Чернушке, Добрянке, Пожве, Чёрмозе, Кунгуре, Оханске, Осе, Чердыни и др. Некоторые из них уже обрели инвесторов. С картой можно ознакомиться по ссылке.

По задумке властей, реставрация исторических зданий привлечёт туристов, повысит престиж региона в целом и сохранит культурное наследие для потомков.

