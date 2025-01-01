Власти Прикамья предложили бизнесу льготы за восстановление исторических зданий Инвесторам обещают спецусловия по финансированию реставрации Поделиться Твитнуть

фото администрации Пермского МО

Власти Пермского края предложили инвесторам брать на льготных условиях исторические здания для их восстановления и использования. Цель инициативы — вернуть объекты к жизни в новом формате, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, в историческом здании можно будет разместить бутик-отель или уютную гостиницу; эксклюзивный ресторан или атмосферное кафе; продуктивный коворкинг или стильный офис; арт-галерею или креативный магазин; культурный центр.

Предпринимателям предоставят льготное кредитование, то есть специальные условия финансирования реставрации, и комплексную поддержку: сопровождение проекта от идеи до реализации.

Объекты находятся не только в Перми, но и в разных городах Пермского края: в Березниках, Кудымкаре, Чернушке, Добрянке, Пожве, Чёрмозе, Кунгуре, Оханске, Осе, Чердыни и др. Некоторые из них уже обрели инвесторов. С картой можно ознакомиться по ссылке.

По задумке властей, реставрация исторических зданий привлечёт туристов, повысит престиж региона в целом и сохранит культурное наследие для потомков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.