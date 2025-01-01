DJ SMASH стал опекуном львёнка Тогана из пермского зоопарка Также диджей подарил зоопарку гольфкар Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

У львёнка Тогана из пермского зоопарка появился опекун. DJ SMASH (Андрей Ширман) взял шефство над малышом, рассказали в пресс-службе зверинца.

«Радостные новости из нашего зоопарка! Наш земляк — известный российский диджей и продюсер Андрей Ширман стал опекуном львенка Тогана, прибывшего к нам этим летом. Он будет помогать нам заботиться о хищнике!» — говорится в сообщении.

Как отметил сам диджей, он очень любит возвращаться в родной город, наблюдать за его изменениями в лучшую сторону. Появление нового зоопарка — одно из тех изменений, которыми можно гордиться, добавил Ширман.

«Я решил взять шефство над львёнком Тотошей, буду его оберегать и следить за ним. Пермскому зоопарку желаю развития, чтобы всё было хорошо», — сказал диджей.

В зоопарке напомнили, что маленького Тогана выкармливали молоком, дежурили рядом с ним днём и ночью, сейчас же он уже восстановился, активно осваивает новый дом. Например, он очень любит играть и «нападать» из засады на льва Аполлона.

Также в зверинце рассказали, что Андрей Ширман подарил зоопарку гольфкар, благодаря чему экскурсии по территории будут более комфортными.





