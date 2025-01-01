Илья Аврбух пригласил фигуристов-любителей из Перми в проект «Народный Ледниковый» Финальное шоу пройдёт на эспланаде 21 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае впервые состоится проект для любителей фигурного катания под названием «Народный Ледниковый», который организует Илья Авербух. К работе с участниками присоединятся известные фигуристы и профессиональные спортсмены, которые будут помогать ставить выступления. Об этом сообщили в минспорта региона.

Проект охватывает три возрастные категории: 10-14 лет, 15-20 лет и 21 год и старше. Есть три номинации: «Одиночное женское катание», «Одиночное мужское катание» и «Танцы в паре». Каждый участник может выбрать только одну номинацию. Профессиональные спортсмены с разрядами не допускаются к участию.

Илья Авербух, режиссер Фестиваля зимнего спорта, отметил, что проект «Народный Ледниковый» и весь Фестиваль зимнего спорта — это отличная возможность для любителей фигурного катания проявить себя, получить отзывы от жюри и тренеров, а также вдохновиться на дальнейшие достижения. «Соревновательная атмосфера мотивирует к развитию и активному образу жизни. Мы ждём всех на льду — и участников, и зрителей!» — сказал он.

Для участия в проекте необходимо отравить заявку на сайт пермьзимаспорт.рф и прикрепить к ней видео своего проката длительностью до двух минут. Жюри, в которое войдут заслуженные фигуристы, тренеры, хореографы и лично Илья Авербух, отберёт участников. Затем 14 и 15 февраля участники пройдут очный отбор на БионордКатке. После этого фигуристы, прошедшие в финал, будут тренироваться под руководством опытных наставников. И. наконец, 21 февраля на БионордКатке состоится финальное шоу с участием финалистов и звёзд фигурного катания. Жюри выберет лучших, а победители получат памятные призы и подарки.

«Народный Ледниковый», говорят организаторы, вдохновлён телевизионным шоу «Ледниковый период» и даёт любителям фигурного катания шанс выступить вместе с профессионалами и стать частью большого ледового проекта.

